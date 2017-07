MIGRANTI: BARRICATE SINDACI NEL MESSINESE, IN CORSO VERTICE IN PREFETTURA

20 luglio 2017- 12:56

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - E' in corso, presso la Prefettura di Messina, il vertice presieduto dal Prefetto Francesca Ferrandino, per fare il punto definitivo sulla situazione dopo le barricate di un gruppo di sindaci a Castell'Umberto per l'arrivo di 50 giovani richiedenti asilo. Sabato scorso il sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa aveva dato vita ad un presidio pacifico permanente davanti all’ex hotel “Canguro”, che ospita i migranti. "Non siamo contro l’accoglienza- aveva spiegato - ma questa deve avvenire in strutture idonee e in modo condiviso". Sono 47 i sindaci del messinese presenti all'incontro in Prefettura.