Migranti: Bartolo, 'M5S confuso, governa con Pd non con Lega'

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Prendiamo atto, non senza rammarico, che le destre e i sovranisti europei hanno scritto oggi una pessima pagina di storia, dicendo di no ad operazioni di ricerca e salvataggio che sono dettate da regole di diritto internazionale". Così in una nota l’eurodeputato del Pd Pietro Bartolo. "Non si può però - aggiunge - tacere che il rammarico maggiore sia per l’astensione dei parlamentari del M5S che sembrano aver dimenticato che in Italia non governano più con la Lega, ma col Partito Democratico. Il loro è stato un colpo basso, soprattutto nei confronti di quelle persone che rischiano tutto pur di cercare una vita più dignitosa. Mi sono candidato alle Europee per continuare a fare quel che ho sempre fatto dal molo di Lampedusa: stare dalla parte dei più deboli. Indossiamo camicie bianche, abbiamo le pance piene, viaggiamo in business class e ci permettiamo di giocare così sulla pelle della gente".