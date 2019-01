30 gennaio 2019- 18:02 Migranti: base M5S divisa su processo Salvini, 'salviamo o no il bullo?' (2)

(AdnKronos) - "Questa mossa giudiziaria - mette in guardia un attivista - è stata fatta per far cadere il governo. Cinque stelle, non cascateci". Ma c'è anche chi la pensa diversamente e accusa il Movimento di essere a un passo dal tradire i suoi valori. "Siete ridicoli, come una prostituta che faccia la morale alle colleghe di bordello per non essere caste", scrive un attivista sulla pagina Facebook di Di Maio dando per scontato che i 5 Stelle voteranno contro l'autorizzazione a procedere."Avrà il M5S la coerenza di non negare il processo a Salvini - chiede polemico un sostenitore grillino - o si comporterà come tutti gli altri, perdendo non solo il mio voto, ma quello di tutti i 'fessi' che hanno creduto in un cambiamento? Pensate a far processare Salvini invece di guardare la pagliuzza nell'occhio altrui".