MIGRANTI: BECCALOSSI (FDI), PERICOLOSA INIZIATIVA AIRBNB A MILANO

6 luglio 2017- 17:12

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - “Quando parliamo di razzismo al contrario ci accusano di fare propaganda, salvo poi presentare iniziative come quella in collaborazione con Airbnb, che ritengo essere grave e sconcertante. Grave perché rischia di creare delle pericolose lacune nel sistema di controllo dei migranti, con relativi problemi di sicurezza. Sconcertante perché gli italiani in difficoltà e le famiglie senza una casa vengono calpestati ancora una volta”. Lo dichiara l’assessore regionale e coordinatrice milanese di Fratelli d’Italia, Viviana Beccalossi, intervenendo nel dibattito sull’iniziativa Open Homes Refugees, organizzata dal Comune di Milano e Airbnb. “Evidentemente –conclude Beccalossi – per la Ggunta Sala pubblicizzare questo tipo di iniziative con i grandi colossi economici stranieri è più facile che dare risposte concrete ai bisogni degli italiani in difficoltà, che purtroppo non mancano nemmeno nella grande Milano”.