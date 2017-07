MIGRANTI: BELLANOVA, CHI VUOL FAR CADERE GOVERNO SU IUS SOLI SI ASSUMA RESPONSABILITà

21 luglio 2017- 10:56

Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "Far cadere il governo su una norma di civiltà come lo ius soli è una responsabilità che devono intestarsi coloro che ritengono di non dovere fare i conti con una esigenza importante per i cittadini, a prescindere dal loro colore della pelle". Lo ha detto all'Adnkronos Teresa Bellanova, viceministro dell'Economia, parlando dello ius soli, a margine di un convegno sulle donne a Palermo. "Non è una scelta che si può legare al tema della immigrazione - aggiunge il viceministro - perché si tratta di riconoscere diritti a persone che sono nate sul nostro territorio e che hanno seguito un percorso di studi importante e ai quali dobbiamo riconoscere ciò che sono: cittadini italiani".E aggiunge: "Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha ritenuto di rinviare l'approvazione della legge in autunno, io credo che in autunno il Parlamento vada messo in condizione di adottare questa scelta, che, insisto, è una scelta di civiltà".