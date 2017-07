MIGRANTI: BELLANOVA, PAROLE KURZ? A VOLTE SI DICONO DELLE SCIOCCHEZZE...

21 luglio 2017- 10:59

Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "A volte si dicono delle sciocchezze, ed è bene che quando questo accade, chi lo dice si ricreda e si ricreda rapidamente". Così, il viceministro Teresa Bellanova, a Palermo per partecipare a un convegno sulle donne, commenta le parole del ministro austriaco Kurz che, ieri, all'incontro con il ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano ha chiesto di tenere i migranti a Lampedusa e non farli arrivare in Italia, dicendosi pronto alla chiusura delle frontiere.