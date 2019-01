27 gennaio 2019- 15:13 Migranti: Benigni (Fi), 'Prestigiacomo su Sea Watch non mi rappresenta'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - "Non condivido la presenza della collega Prestigiacomo insieme ad altri parlamentari di sinistra sulla Sea Watch. Non mi rappresenta e mi auguro che non rappresenti nemmeno la linea politica di Forza Italia". Così dichiara il deputato di Forza Italia, Stefano Benigni."Ci sono tante famiglie italiane che vivono in condizioni disperate - prosegue - tante famiglie che hanno perso tutto a causa della crisi economica, di un'alluvione o un terremoto. Occupiamoci di loro. E preoccupiamoci innanzitutto di espatriare i 500mila clandestini che si trovano nel nostro Paese, piuttosto che farci carico di altri. Umanamente sono dispiaciuto, ma si tratta di una questione di principio. Dove sono gli altri Stati dell'Unione Europea? Perché nessuno si fa avanti per accogliere queste persone?" .