MIGRANTI: BERLUSCONI, ABBIAMO DATO A GOVERNO NOSTRA DISPONIBILITà

22 luglio 2017- 21:04

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - Sulla questione migranti "abbiamo messo a disposizione del governo, come è giusto fare di fronte a una simile tragedia, la nostra esperienza e la nostra competenza. Ci sono stati degli incontri e delle manifestazioni di disponibilità, ma mi pare che non si sia andati oltre". Così Silvio Berlusconi in un'intervista a Tiscali.it.