MIGRANTI: BERLUSCONI, ACCORDO CON LIBIA UNICA STRADA, DA FI Sì AIUTO A GOVERNO

27 luglio 2017- 18:52

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - "L’accordo con le autorità libiche era e resta quindi l’unica soluzione per fermare, almeno nell’immediato, le partenze, disponendo lungo le coste un numero adeguato di mezzi e uomini per contrastare all’origine l’attività criminale dei trafficanti di esseri umani. Se dopo sei anni i governi della sinistra hanno finalmente capito che questa è la strada giusta da seguire per bloccare l’arrivo di immigrati sulle nostre coste, siamo i primi a compiacercene". Lo afferma in una nota Silvio Berlusconi."Quando il presidente del Consiglio Gentiloni martedì andrà alle Camere per riferire i dettagli della collaborazione con la Libia per il contrasto all’immigrazione, verificheremo senza pregiudizi -aggiunge il leader di Forza Italia- se sarà concreto, fattibile e in linea con la politica rigorosa seguita da sempre dai governi di centrodestra". (segue)