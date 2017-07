MIGRANTI: BERLUSCONI, ARRIVI IN ITALIA NON PER DUBLINO MA PER TRITON

22 luglio 2017- 21:07

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Gli accordi di Dublino –bisogna spiegarlo a Renzi che ne parla a sproposito– si limitavano ad attribuire al primo Paese europeo in cui arriva un profugo la competenza a decidere se questa persona avesse diritto allo status di rifugiato. Un principio logico, per evitare richieste plurime in diversi Paesi da parte dello stesso soggetto. Non era scritto da nessuna parte che questo Paese dovesse essere l’Italia". Lo dice Silvio Berlusconi, intervistato da Tiscali.it."I migranti soccorsi in mare da navi di diverse nazionalità -spiega il leader di Forza Italia- non solo potrebbero, ma dovrebbero essere sbarcati nel Paese del quale batte la bandiera la nave soccorritrice. Questa regola, che applicherebbe l’accordo di Dublino, è stata cambiata dal governo Renzi quando è nata l’operazione Triton". "Se poi questo fosse avvenuto nel quadro di un inconfessato scambio con l’Europa, che ci ha concesso più deficit per finanziare le regalie elettorali del governo Renzi, in cambio dell’invasione di migranti sulle nostre coste, allora -conclude Berlusconi- sarebbe davvero una vergogna senza precedenti. Un volgare calcolo di interesse di partito, sulla pelle dei migranti e degli italiani più deboli".