MIGRANTI: BERLUSCONI, CITTADINI SEGNALINO IRREGOLARI, Sì A POLIZIOTTI QUARTIERE

5 febbraio 2018- 11:37

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Tutti i cittadini potranno segnalare gli irregolari e poi li riporteremo nei Paesi d'origine grazie a degli accordi europei". Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Studio24 su Rainews24. "Come andare a prendere 600mila irregolari in Italia? Lo faremo con norme di polizia e le faremo subito, rilanceremo il poliziotto di quartiere. Io conosco questo istituto dall'Inghilterra - aggiunge l'ex premier - diventa importante per le famiglie. Quindi grande incremento del poliziotto di quartiere e ritorno al progetto strade sicure con i militari nella strade affianco alle forze dell'ordine".