MIGRANTI: BERLUSCONI, CON NOI STOP FLUSSI, POI CON SINISTRA SEMPRE PIù ARRIVI

6 febbraio 2018- 20:43

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Noi eravamo riusciti a fermare il fenomeno immigrazione tanto che nel 2010 in un anno sono arrivati solo 4400 clandestini in Italia pari a quelli arrivati in Italia lo scorso anno in un week end". Lo ha detto Silvio Berlusconi a 'Dalla vostra parte' su Rete 4. Poi "i governi della sinistra il problema dell'immigrazione non hanno assolutamente saputo risolverlo e i migranti sono arrivati sempre di più".