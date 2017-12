MIGRANTI: BERLUSCONI, MINNITI INSUFFICIENTE, NULLA PER CONTARE DI PIù IN UE

28 dicembre 2017- 10:52

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - L'operato del governo Gentiloni e del ministro Minniti sul fronte immigrazione? "insufficiente assolutamente, non è stato fatto nulla che faccia contare di più l'Italia in Europa". A bocciare il responsabile del Viminale e l'esecutivo Gentiloni è Silvio Berlusconi, ospite di Coffee Break su La7. Per l'ex premier, "la sicurezza in Italia" ha risentito "di una politica assolutamente sbagliata che non ha saputo fronteggiare" l'emergenza migranti.