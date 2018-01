MIGRANTI: BERLUSCONI, PRIORITà è CAMBIARE TRATTATO DUBLINO

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - A livello europeo, la priorità del centrodestra è "cambiare, immediatamente, il Trattato di Dublino". Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtln 102.5. Per l'ex premier "dobbiamo riconoscere chi ha diritto a restare in Europa perché scappa da una guerra o una dittatura, ma questo sta andando molto lentamente e quando potevano collocare in Europa 98 mila persone siamo riuscito a individuare solo 10mila persone come rifugiati, mentre la Grecia ne ha individuate 21mila, ha fatto meglio di noi". Il leader FI torna a dire che "gli immigrati da noi, per vivere purtroppo si danno alla prostituzione o allo spaccio di droga, diventano manodopera della grande criminalità, devono commettere reati di ogni tipo per sopravvivere". Per questo, "c'è un grandissimo lavoro da portare avanti" su questo fronte.