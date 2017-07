MIGRANTI: BERLUSCONI, SOLO UE PUò STIPULARE ACCORDI CON PAESI AFRICANI

22 luglio 2017- 20:03

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - “Solo l’Europa, con il suo peso politico ed economico, sarebbe oggi in grado di stipulare nuove accordi con i Paesi africani, sia per i rimpatri, sia anche per bloccare le partenze, proprio come avevamo fatto noi". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a Tiscali.it."Sono due facce della stessa medaglia: se noi riusciamo a bloccare i migranti prima che si imbarchino, si potrà trattenerli per un certo periodo in centri di raccolta sotto il controllo internazionale, ma poi -ha aggiunto il leader di Forza Italia- occorrerà rimandarli a casa. E’ assolutamente necessario che l’Europa si faccia carico di nuovi trattati sia con i Paesi rivieraschi, sia con i Paesi d’origine. Chi non ha diritto allo status di rifugiato non deve partire, e se per caso riesce a partire, dev’essere rimandato subito a casa”.