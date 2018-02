MIGRANTI: BERLUSCONI, VANNO SALVATI MA NON SBARCARLI SOLO IN ITALIA

13 febbraio 2018- 21:47

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Con le persone che rischiano di annegare "non ci si può comportare che in un unico modo: dare aiuto alle persone in mare, portarle in salvo magari anche sul nostro territorio, o se siamo più vicini a Malta portarle a Malta, se sono più vicini alla Francia portarle in Francia. Purtroppo la sinistra con Triton ha autorizzato tutta le navi a portare le persone salvate nei porti italiani". Lo ha detto SIlvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai3.