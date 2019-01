30 gennaio 2019- 13:11 Migranti: Bernini, 'no autorizzazione a procedere a Salvini'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - “Il ministro Salvini ha agito per tutelare l’interesse dello Stato e Forza Italia voterà coerentemente contro l’autorizzazione a procedere, perché in democrazia la gestione dei flussi migratori spetta alla politica e non ai magistrati”. Lo annuncia Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato, al termine della riunione con i rappresentanti del partito in Giunta per le Autorizzazioni Lucio Malan, Fiammetta Modena e Adriano Paroli. “Il Senato –sottolinea l'esponente azzurra- non è chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di sequestro di persona, e nemmeno se sull’operato di Salvini si siano raccolti sufficienti indizi per mandarlo a giudizio, ma solo stabilire se ha agito 'per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante', e questa garanzia non è conferita alla persona, ma all’incarico ricoperto, e quindi non è in alcun modo rinunciabile. Il quesito a cui dobbiamo rispondere è dunque molto chiaro: Salvini ha agito nell’interesse proprio o in quello dello Stato? La risposta di Forza Italia è altrettanto chiara: nella vicenda della nave Diciotti è stato tutelato l’interesse nazionale”.