30 gennaio 2019- 13:11 Migranti: Bernini, 'no autorizzazione a procedere a Salvini' (2)

(AdnKronos) - “Non solo. Siccome sia il premier Conte che il vicepremier Di Maio hanno affermato che tutto il governo ha condiviso collegialmente la linea della fermezza del ministro dell’Interno, ne consegue che l’intero esecutivo dovrebbe essere chiamato in correità a sensi dell’art. 110 del codice penale”. "Di paradosso in paradosso, poi, se il Senato accogliesse -con il voto favorevole di un partito di maggioranza- la richiesta del Tribunale dei ministri, ci troveremmo di fronte a un processo in cui la pubblica accusa sarebbe rappresentata da una Procura, quella di Catania, che si è già espressa per l’archiviazione del caso. Si aprirebbe così non solo una inevitabile crisi politica, ma anche un conflitto del tutto anomalo all’interno della stessa magistratura". "Uno scenario assolutamente da scongiurare, per questo -conclude Bernini- auspichiamo che il Senato neghi l’autorizzazione a procedere".