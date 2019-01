8 gennaio 2019- 17:22 Migranti: blitz antagonisti davanti sede Mit Milano, no a leggi razziste (2)

(AdnKronos) - Oltre ad esprimere solidarietà alle ong "che stanno disobbedendo a questa tendenza", gli antagonisti rivendicano quindi "il diritto di disobbedire a leggi e imposizioni ingiuste come è anche il recente decreto sicurezza". Proprio per questo "il 27 gennaio, giornata della memoria, saremo in piazza" convinti che "il fine di questa giornata non si limiti a ricordare gli eccidi nazisti del secolo scorso", perché "la memoria, senza la capacità di confrontare criticamente il passato con il presente, è fine a se stessa". E dunque, concludono, "ribadiremo che la legalità non è la giustizia, che le leggi razziali e i lager accompagnati da politiche autoritarie e totalitariste erano legali ma non giuste". Così come "la logica leghista, i cpr e il dl sicurezza, come il decreto scuole sicure, sono legali ma nonostante questo rappresentano l’abbattimento dei diritti fondamentali di tantissime persone".