MIGRANTI, BLITZ POLIZIA ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO

26 luglio 2017- 16:12

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Nuovi controlli della polizia in stazione Centrale a Milano. Dalle prime ore del pomeriggio è in corso un servizio di prevenzione e controllo, disposto dal questore di Milano Marcello Cardona d’intesa con il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, "volto al contrasto della criminalità diffusa" nella zona della stazione ferroviaria.Il servizio è diretto dal dirigente dell’Ufficio prevenzione generale Maria Jose’ Falcicchia che si avvale di personale della questura di Milano con equipaggi delle Volanti, della Polmetro, delle bikers e del commissariato Garibaldi Venezia, con l’impiego di unità cinofile e di equipaggi del Reparto prevenzione crimine e con la presenza di personale della Polizia scientifica, della Digos, della Squadra mobile e dell'Ufficio immigrazione. Per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono impiegati equipaggi dei Reparti mobili e dell'Arma dei Carabinieri. Il dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Lombardia provvede ai medesimi controlli all’interno della Stazione. Interessati per i servizi di specifica competenza la Polizia locale di Milano, il servizio sanitario del 118 e l'Atm.Il servizio prevede controlli in piazza Duca d’Aosta, via Vittor Pisani, Piazza Luigi di Savoia e Piazza IV Novembre. "Si è provveduto - rende noto la questura - con l’ausilio dell’Atm alla chiusura del varco di accesso dalla piazza Duca D’Aosta alla metropolitana".