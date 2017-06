MIGRANTI: BLITZ 'SCORPION FISH', IN PROGNOSI RISERVATA FINANZIERE PRECIPITATO DA TETTO

7 giugno 2017- 15:48

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - E' stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata il finanziere di 27 anni, originario di Giugliano in provincia di Napoli, caduto ieri dal tetto di un’abitazione a Menfi (Agrigento) nel corso dell’operazione 'Scorpion Fish' che ha smantellato un'organizzazione di trafficanti di esseri umani. Il 27enne è ricoverato in coma farmacologico e in ventilazione meccanica all’unità operativa di Neurorianimazione di Villa Sofia, diretta da Paolino Savatteri. Ieri pomeriggio Silvana Tumbiolo dell’unità operativa di Neurochirurgia diretta da Ettore Fiumara lo ha operato. "L’intervento è servito a evacuare il vasto ematoma cerebrale temporale destro conseguenza della caduta - spiegano dall'ospedale - ed è tecnicamente riuscito, come evidenziato da una tac eseguita questa mattina". Il finanziere ha anche "un ematoma cerebrale temporale sinistro che per il momento non necessita di ulteriore intervento, oltre che una frattura della rocca petrosa con lacerazione del timpano, e una frattura del gomito e della clavicola destra" dicono ancora i medici. Le sue condizioni sono comunque stabili, ma la prognosi resta riservata. La sua situazione viene seguita costantemente dai familiari, giunti subito da Giugliano, e da diversi colleghi della Guardia di finanza, con in testa il comandante provinciale di Palermo, generale Giancarlo Trotta, e il tenente colonnello Antonino Sciabarrà.