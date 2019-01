29 gennaio 2019- 18:16 Migranti: blog Stelle, a Pd e Fi restano solo passerelle su navi

Roma, 29 ge. (AdnKronos) - "Noi lavoriamo tutti i giorni per fare fronte alla catastrofe sociale che abbiamo ereditato. A Pd e Forza Italia non resta altro che fare le passerelle sulle navi, parlare soltanto di immigrazione perché non possono presentarsi davanti ai lavoratori dopo aver votato il Job’s act, non possono presentarsi davanti ai pensionati dopo aver votato la legge Fornero, non possono presentarsi davanti agli imprenditori dopo averli massacrati con le loro politiche scellerate". E' l'accusa lanciata dal blog delle Stelle in un lungo post sul reddito di cittadinanza, "ossigeno puro" per il Paese, e in cui vengono snocciolati i numeri dei suicidi in Italia.