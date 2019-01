4 gennaio 2019- 20:21 Migranti: Boccia, Conte e Di Maio si impongano con Salvini

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - “Basta con l’utilizzo degli esseri umani per la propaganda politica. Qui ormai siamo alla ferocia sui deboli e gli indifesi. Una vergogna quotidiana. Conte e Di Maio dimostrino coraggio e impongano a Salvini l’accoglienza dei migranti delle navi Sea Watch3 e Penck ora nelle acque maltesi". Lo afferma Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Pd."Ma come si fa -aggiunge- a lasciare in mare per due settimane con questo tempo donne e bambini. Ma come può un uomo politico addormentarsi la sera sapendo che c’è in mare gente a causa delle sue decisioni spietate e crudeli. Non potremo mai riconoscerci da italiani in azioni di questo tipo. Il decreto Salvini produrrà caos ma le sue scelte sulla vita degli esseri umani provocano solo sofferenze”.