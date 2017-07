**MIGRANTI: BOERI, CHIUSURA FLUSSI COSTEREBBE 38 MLD A INPS IN 22 ANNI**

4 luglio 2017- 11:39

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Se i flussi in entrata di contribuenti extracomunitari dovessero azzerarsi, in 22 anni, avremmo 73 miliardi in meno di entrate contributive e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinati a immigrati, "con un saldo netto negativo di 38 miliardi per le casse dell'Inps". Sono questi i risultati di una simulazione realizzata dall'istituto, illustrati dal presidente Tito Boeri. "Insomma, una manovrina in più dare fare ogni anno per tenere i conti sotto controllo", ha sottolineato.