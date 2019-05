30 maggio 2019- 20:44 Migranti: Boldrini, 'bene commissione inchiesta su crimini Mediterraneo'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Ritengo molto importante quanto annunciato oggi dal dott. Pietro Bartolo, neo eletto a Bruxelles nelle liste del Partito democratico, di voler proporre una commissione di inchiesta nel Parlamento europeo 'per fare luce sui crimini del Mediterraneo'". Lo afferma Laura Boldrini. "La gestione dei flussi migratori nel mar Mediterraneo -aggiunge l'ex presidente della Camera- deve essere infatti affrontata in sede europea e nel rispetto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dagli Stati membri. Ridurre le operazioni di monitoraggio e soccorso in mare o criminalizzare chi salva vite umane, come le Ong, non può essere una strategia per contenere il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Fare chiarezza ed accertare eventuali responsabilità per i tanti morti in mare -come chiede Pietro Bartolo- è un’esigenza per quanti credono nella giustizia e nei valori della nostra Costituzione".