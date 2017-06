MIGRANTI: BOLDRINI, PROCEDURA INFRAZIONE SEGNALE CHE ASPETTAVAMO DA UE

13 giugno 2017- 21:03

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "La Commissione Ue ha dato finalmente il segnale che da tempo le si chiedeva. L’avvio delle procedure di infrazione per i Paesi che non accettano di ricollocare i profughi arrivati in Italia e in Grecia dimostra che non sono soltanto i parametri economico-finanziari a dover essere rispettati". Lo afferma la presidente della Camera, Laura Boldrini."L’Unione -aggiunge- sceglie di far applicare le decisioni già assunte sulla questione delicatissima dei flussi migratori, fin qui bloccata da inaccettabili egoismi nazionali. Questa è la strada giusta".