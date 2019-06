11 giugno 2019- 17:13 Migranti: Bonafede telefona a Patronaggio, 'solidarietà e vicinanza'

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Il ministro delle Giustizia Alfonso Bonafede, come apprende l'Adnkronos, questo pomeriggio ha telefonato al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio per esprimergli la sua "vicinanza e solidarietà" per le minacce di morte ricevute ieri. Una busta con proiettile è stata recapitata al magistrato al Palazzo di giustizia di Agrigento.