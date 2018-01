MIGRANTI: BONINO, FONTANA? PIù GRAVI PAROLE BERLUSCONI

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Trovo più gravi le parole di Berlusconi che ha detto che 500 mila immigrati vengono in Italia per delinquere. Non è responsabile agire in questo modo". Lo ha detto Emma Bonino a Carta Bianca a proposito della parole di Attilio Fontana che, ha aggiunto, "non mi ha stupito" perchè "ha detto quello che pensano" i leghisti.