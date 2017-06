MIGRANTI: BONINO, GRAZIE A PAPA PER SOSTEGNO A LEGGE PER USCIRE DA BOSSI-FINI

21 giugno 2017- 20:22

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "E' un incoraggiamento inaspettato nei termini così espliciti nei quali si è espresso Sua Santità, che ha sempre avuto una sensibilità molto particolare per gli ultimi, in particolare per i migranti e i rifugiati, ma che questa volta riconosce un tentativo di trovare una soluzione ragionevole e razionale”. Lo ha detto a Radio radicale Emma Bonino, promotrice con Radicali italiani e molte associazioni anche del volontariato cattolico della campagna “Ero straniero”, legge di iniziativa popolare per il superamento della Bossi-Fini sui migranti, che oggi ha riscosso l'esplicito apprezzamento del Papa durante l'udienza generale. “Sua Santità dimostra una grande attenzione non solo generalmente al tema –ha spiegato Bonino- ma ai tentativi di soluzione che stiamo mettendo in pratica in Italia, malgrado la difficoltà di raccogliere le firme a 40 gradi all'ombra, con modalità quasi medievali. Quindi esprimo non solo un grandissimo e rispettoso ringraziamento, ma anche la speranza che questo dia più forza a tutti noi, un grande incoraggiamento e un grande sostegno che mi auguro ci aiuti ad accelerare le firme".