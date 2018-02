MIGRANTI: BONINO, NON MI INTERESSA RENZI, VANNO REGOLARIZZATI

13 febbraio 2018- 20:49

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Quello che pensa Renzi non è la priorità delle mie preoccupazioni". Lo dice Emma Bonino a 'Dalla vostra parte' su Rete4 ribadendo la diversità di veduta sul tema immigrazione da Matteo Renzi e sulla gestione dei flussi da parte di Marco Minniti. "Quando Berlusconi regolarizzò 900mila immigrati fece benissimo. Noi non proponiamo una sanatoria ma un modo legale di entrare in Italia".