MIGRANTI: BORDONALI, LOMBARDIA FA GIà QUANTO DI SUA COMPETENZA

29 giugno 2017- 20:32

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - "Il sindaco di Bergamo parla senza sapere. La Regione fa già tutto quello che deve, fornendo controlli sanitari ai richiedenti asilo nell'interesse anche dei cittadini lombardi. Il disastro nella gestione dell'immigrazione è da imputare al governo centrale dei suoi compagni di partito". Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia rispondendo alle critiche formulate dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, durante un incontro con il ministro dell'Interno Marco Minniti e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a Palazzo delle Stelline.Bordonali si dice "molto stupita di apprendere a mezzo stampa della presenza del ministro Minniti a Milano: se avesse informato anche Regione Lombardia - assicura - il presidente Maroni avrebbe potuto spiegargli dal vivo come si affronta il problema dell'immigrazione di massa, visto che da ministro degli Interni l'aveva risolto".Dunque "Gori e i suoi compagni di partito possono stare sereni. La maggioranza che governa la Regione Lombardia è ancora più forte dopo il voto di domenica. Abbiamo ricevuto un'ulteriore dimostrazione di come la nostra posizione in materia di immigrazione sia quella della maggioranza dei lombardi. Le critiche pretestuose e prive di argomenti ci rendono ancora più sicuri di questo".