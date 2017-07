MIGRANTI: BORDONALI: RICHIEDENTI ASILO IN LOMBARDIA COSTO DA 25 MLN AL MESE

7 luglio 2017- 11:56

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "In Lombardia sono presenti oltre 2mila richiedenti asilo: un costo da 25 milioni di euro al mese. Se il governo fosse così generoso anche con i lombardi in difficoltà avremmo risolto la maggior parte dei nostri problemi". Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia, presentando i dati 2017 sugli esiti delle richieste d'asilo analizzate dalle commissioni lombarde di Brescia e Milano."I dati ufficiali relativi alle richieste di asilo analizzate nel 2017 in Lombardia sono agghiaccianti - afferma Bordonali -. Su 4.076 casi analizzati dalle commissioni prefettizie, ci sono stati non solo 2.028 dinieghi, ma anche altre 294 persone che hanno fatto richiesta d'asilo e poi hanno fatto perdere le proprie tracce". Di fatto, "in Lombardia 57 richiedenti asilo su 100 sono clandestini, mantenuti per anni in hotel, resort e centri accoglienza senza averne diritto". Per l'assessore, "le priorità del governo Gentiloni sono ormai chiare: favorire l'arrivo di immigrati e destinare risorse alle cooperative per l'accoglienza di clandestini". E "ormai tutto il mondo ha capito che l'Italia sta accogliendo centinaia di migliaia di irregolari. Spagna e Francia chiudono i porti, Malta non accoglie nessuno e anche gli sbarchi in Grecia sono quasi azzerati. Il nostro esecutivo viene snobbato da tutti. Era questo il piano B di Renzi?", conclude.