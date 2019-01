9 gennaio 2019- 19:04 Migranti: Boschi, 'Baglioni grande artista e grande uomo'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Voglio ringraziare Claudio Baglioni per la sensibilità che ha sempre dimostrato nella sua carriera e per come ha dato voce ai sentimenti di umanità degli italiani, anche nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo. Per me un grande artista, ma soprattutto un grande uomo". Lo scrive su twitter Maria Elena Boschi del Pd.