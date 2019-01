30 gennaio 2019- 15:40 Migranti: Brescia (M5S), grazie a Italia regolamento Dublino di fatto superato'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - “Il regolamento di Dublino è stato di fatto superato dopo i casi che si sono susseguiti da quando si è insediato il nostro governo e in particolare a seguito dell'ultimo accordo raggiunto dall'Italia con Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta e Lussemburgo sul caso Sea Watch 3". Lo afferma Giuseppe Brescia, deputato M5S e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera."Questi Paesi -aggiunge- hanno condiviso responsabilità che toccano a tutti gli Stati membri dell’Unione europea corroborando una tesi che sosteniamo da tempo, ossia che i porti italiani sono porti europei. L’Europa non aspetti nuovi scontri e non si accontenti di queste risposte tampone. Bisogna mettere in campo una soluzione sistematica con ridistribuzioni strutturali come i corridoi umanitari per evitare morti e inutili soste delle imbarcazioni nelle acque del Mediterraneo".