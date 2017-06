MIGRANTI: BRUNETTA, SENZA REDISTRIBUZIONE IN UE ITALIA BLOCCHI PORTI

29 giugno 2017- 12:36

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - “Abbiamo chiesto di bloccare i porti e pretendere dall’Ue un segno di solidarietà: non tanto qualche euro in più, ma una redistribuzione equa del carico dei migranti. In caso contrario l’Italia blocchi i porti e trasformi la crisi che sta vivendo in una crisi internazionale". Lo ha affermato a Montecitorio il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta."L’Europa -ha aggiunto- non può guardare altrove, noi dobbiamo aprire la crisi ed aprirla con un atto forte, responsabile, ma anche drammatico: bloccare l’ingresso delle navi delle Ong non italiane per fermare questa tragedia che altrimenti rischia non solo di continuare a produrre migliaia di morti in mare, ma anche di distruggere la società e l’economia italiana".