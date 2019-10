1 ottobre 2019- 19:58 Migranti: Bruxelles ricorda naufragio Lampedusa

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Immagini, parole, storie di donne e uomini in cerca di una vita migliore. La 'porta d’Europa' è sbarcata simbolicamente al parlamento di Bruxelles dove oggi, in occasione del sesto anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando 368 persone rimasero vittime di un naufragio a mezzo miglio dalla costa, l’allora responsabile del Poliambulatorio dell’isola Pietro Bartolo, oggi eurodeputato, ha voluto promuovere una giornata di dialogo e confronto per ricordare quel terribile giorno.'Mediterraneo, il naufragio di Lampedusa: una tragedia europea', il titolo della giornata aperta dai saluti del presidente del parlamento europeo David Sassoli. "L’Unione europea -ha detto- deve poter servire anche a chi vive fuori dai suoi confini. Questo inizio di legislatura deve metterci nella condizione di precisare meglio alcuni passaggi. L’Europa deve avere una politica sull’immigrazione e in questo il parlamento farà da sponda all’Unione. Non basta solo compiangere chi è morto cercando una vita migliore".