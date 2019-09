23 settembre 2019- 21:08 Migranti: Calderoli, 'a Malta accordo oltre l'inutile'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "L’accordo raggiunto oggi a Malta da cinque ministri dell’Interno è oltre l’inutile. Non si è stabilito nulla di concreto, sono appena in cinque e bisogna sentire tutti gli altri, che tanto non accetteranno, e nel frattempo gli sbarchi continuano e l’invasione è ricominciata. Passi che ad esultare sia la Finlandia ma che ad esultare sia l’Italia... al peggio davvero non c’è mai limite...". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.