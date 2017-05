MIGRANTI: CALDEROLI, GOVERNO RISPETTI IMPEGNI G7

27 maggio 2017- 17:39

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Ieri il governo italiano ha firmato il documento finale del G7 con il principio, condiviso e sottoscritto da tutti i potenti del mondo, dove si ribadiscono ‘i diritti sovrani degli Stati di controllare i loro confini e fissare chiari limiti ai livelli netti di immigrazione, come elementi chiave della loro sicurezza nazionale e del loro benessere economico’. Eppure solo oggi nei porti italiani arrivano 2.200 immigrati raccolti nel Mediterraneo che si aggiungono agli altri 2.000 arrivati in settimana. Ma perché abbiamo firmato un documento in cui si parla di controllare i confini e limitare gli ingressi se poi ci portiamo a casa 2.200 immigrati in un giorno?" Lo sottolinea il senatore Roberto Calderoli, responsabile Organizzazione della Lega."Il governo -aggiunge- sia coerente e faccia quanto si è impegnata fare, per cui, per la sua sicurezza nazionale e il suo benessere economico, torni a controllare i suoi confini, inclusi quelli marittimi, e a fissare livelli netti all’immigrazione".