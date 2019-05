21 maggio 2019- 18:35 **Migranti: cambia dl, restano multe navi ma via riferimento a sbarchi**

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - Restano le multe alle navi che non rispettano le normative, ma sparisce nella nuova bozza del dl sicurezza bis -al centro di un braccio di ferro ieri in Cdm e di una lunga interlocuzione tra Palazzo Chigi e il Quirinale- il riferimento agli interventi di soccorso ai migranti. La dicitura "ove segua lo sbarco dei migranti in territorio italiano" è venuta meno nell'ultima versione, mentre vengono fatte salve le sanzioni.Nella versione di ieri si prevedevano infatti multe da 10mila a 50mila euro per le navi che soccorrevano migranti violando le norme e le istruzioni "delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso". Ora le sanzioni restano invariate nell'importo, ma vengono limitate a chi viola il divieto di ingresso nelle acque italiane.