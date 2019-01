5 gennaio 2019- 12:56 Migranti: Cancelleri (M5s) 'Opa Orlando su Pd morto, Miccichè pensa a sopravvivere' (2)

(AdnKronos) - "Prove tecniche di fusione" le definisce il pentastellato, quelle tra il Pd e Forza Italia, che "più che mettersi insieme per costruire un ragionamento programmatico tentano l'unione per non scomparire per sempre". Riposizionamenti nello scacchiere politico in vista delle Europee. "All'indomani di quell'appuntamento elettorale - assicura Cancelleri - ci saranno due partiti con problemi enormi. Di Forza Italia probabilmente sarà l'ultima volta che sentiremo parlare perché ormai è un partito al capolinea. Il Pd, invece, sarà nettamente ridimensionato e con molta probabilità con Zingaretti segretario potremo assistere alla fuoriuscita di Renzi e dei Renziani, sempre che ne siano rimasti ancora in giro". Ecco perché in un simile scenario, secondo Cancelleri, "Miccichè e Orlando hanno la necessità di ripensare a come posizionarsi in uno scacchiere politico cambiato. E siccome con alcuni partiti non possono andare perché non li vogliono, i margini di manovra si restringono...". Il "polverone" alzato dal Professore sul decreto Sicurezza, allora, non è altro che "un modo per distogliere l'attenzione dai problemi di Palermo". Di più. "Una trovata ridicola, un gioco che non funziona più - conclude il leader pentastellato - perché i palermitani e i siciliani non li inganni buttandola in caciara mediatica. Orlando se ne faccia una ragione: questa querelle politica fatta di scontri tra Istituzioni non servirà".