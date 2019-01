5 gennaio 2019- 12:55 Migranti: Cancelleri (M5s) 'porti chiusi? necessario perché Ue risponda'

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "I porti chiusi? Se vogliamo riportare il tema dei flussi migratori dentro una concertazione tra gli Stati europei è obbligatorio forzare un po' la mano nel rispetto dei diritti di tutti. Di Maio ieri ha detto 'Malta faccia sbarcare donne e bambini, noi siamo pronti ad accoglierli in Italia per fare la nostra parte. Questo Governo si sta battendo per un'Europa che sia comunità di popoli". A dirlo all'Adnkronos è Giancarlo Cancelleri, vice presidente dell'Assemblea regionale siciliana e leader del M5s nell'Isola, a proposito della vicenda della nave della ong tedesca Sea Watch da giorni bloccata nelle acque territoriali di Malta con decine di migranti a bordo. "Per anni, e fino a qualche mese fa quando ancora governava il Pd - prosegue -, siamo diventati porta d'ingresso e capolinea nel Mediterraneo per i migranti. La Francia di Macron così progressista e amica del Pd li caccia via e lo stesso fa la Germania. Questo Governo con un'azione coordinata, sta ponendo sul tavolo dell'Europa un problema reale: da sola l'Italia non può farcela, non può continuare sulla strada percorsa in questi anni e che ha portato all'esplosione di tensioni sociali e ruberie sul territorio perché certo non abbiamo inventato noi le indagini sulle Ong né gli arresti di Mafia Capitale".