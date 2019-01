5 gennaio 2019- 12:55 Migranti: Cancelleri (M5s) 'porti chiusi? necessario perché Ue risponda' (2)

(AdnKronos) - Per il leader pentastellato quella portata avanti da Governo gialloverde, allora, è un'azione che mira a proteggere "chi è un cittadino in regola e fugge da guerre, che è ben accetto, e a colpire i clandestini e coloro che negli anni hanno fatto ingrassare il business degli immigrati. Noi non vogliamo più che esseri umani siano considerati merce di scambio. In Europa c'è un trattato che prevede la suddivisione in quote tra tutti i Paesi dell'Ue dei migranti. Chiediamo che venga applicato. E' questa la questione che poniamo sul tavolo dell'Europa". Ma l'apertura di ieri di Di Maio non rischia di creare una frattura dentro il governo con il capo del Viminale? "Non credo proprio - dice Cancelleri - C'è unica squadra, sorretta da un contratto di governo, con delle diversità politiche anche importanti che, però, sta facendo un percorso insieme anche per stanare i finti buonisti. Ci mettiamo la faccia prendendoci le nostre responsabilità. Per anni abbiamo accolto centinaia di migliaia di migranti, oggi che chiediamo agli altri Paesi di aprire le frontiere e diciamo che fino a quando non lo faranno non saremo più disponibili a farlo neppure noi siamo attaccati. Eppure ci comportiamo esattamente come gli altri civilissimi Paesi", conclude.