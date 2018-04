24 aprile 2018- 14:25 Migranti: Candiani (Lega), Pd ha fatto venire tutti gli sbandati dell'Africa

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il Pd è un governo che ha fatto di questo paese la meta di tutti gli immigrati e gli sbandati del Mediterraneo e del Nord Africa". Lo ha detto il senatore Stefano Candiani, commissario regionale della Lega in Sicilia parlando con i giornalisti a Palermo. "Non possiamo pensare di fare arrivare nel nostro Paese l'intero pianeta- dice - E' una questione di buon senso. Dire prima gli italiani a Bergamo e a Palermo è la stessa cosa. A Palermo devono venire prima i palermitani. Io qui sono ospite, come chi va da Palermo a Bergamo è ospite".