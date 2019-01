28 gennaio 2019- 10:11 Migranti: Capitaneria porto Siracusa, stop navigazione a mezzo miglio Sea watch

Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - Stop alla navigazione nello specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, "per un raggio di mezzo miglio dalla posizione di ancoraggio della nave SeaWatch 3" a Siracusa. Lo ha deciso la Capitaneria di porto di Siracusa. Nell'ordinanza, pubblicata anche sul sito della Capitaneria, si legge che "è interdetto, anche ai fini della tutela dell'ordine pubblico e sanità pubblica, alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale e ogni altra attività connessa agli usi civili del mare non espressamente autorizzata, lo specchio d'acqua nella Baia di Santa Panagia" e per "un raggio di 0,5 miglia nautiche dalla posizione della Sea watch". "La presente ordinanza - si legge - entra in vigore contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa".