26 gennaio 2019- 15:36 Migranti: Carfagna, 'Berlusconi ha chiarito bene differenza tra noi e loro'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Ecco la differenza tra noi e loro. Noi di Forza Italia non pensiamo che un grande Paese si debba spaventare davanti a 13 minori su una nave, col freddo che fa, o all’intero 'carico' della Seawatch: 47 richiedenti asilo. Prima si salvano le vite, poi si analizzano i casi: si accoglie chi lo merita e si rimandano a casa gli altri". Lo scrive Mara Carfagna di Fi su Facebook. "Le parole di Silvio Berlusconi chiariscono la differenza tra noi e loro, tra diritti umani e propaganda: l’immigrazione non è il principale problema del Paese, dove non c’è lavoro e l’economia sta andando a picco, e va comunque affrontata da un’altra prospettiva, cominciando con i rimpatri dei 600 mila clandestini già in Italia”.