4 gennaio 2019- 20:18 Migranti: Carfagna, Italia non partecipi a gara crudeltà e linea governo sia una

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Vero che abbiamo accolto con grande generosità quasi un milione di richiedenti asilo, vero che l’Europa è stata completamente assente, ma l'Italia non dovrebbe partecipare alla gara a chi è più crudele con Germania, Olanda e Malta. È una questione di cultura, di tradizione e anche di orgoglio nazionale. Donne e bambini vanno sbarcati, poi i loro casi esaminati con attenzione e severità, ma dopo. Non è questa l'invasione che va fermata". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera."Aspettiamo da mesi -aggiunge- norme più severe contro gli immigrati clandestini che trasformano le nostre città in aree di illegalità, provvedimenti che bonifichino zone come il Vasto di Napoli o Borgo Mezzanone a Foggia, accordi per espellere i clandestini. Il governo è capace su un tema così delicato, che muove le coscienze di ciascuno, di esprimere una posizione univoca e di mantenerla?"