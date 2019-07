1 luglio 2019- 13:17 Migranti: Casarini, 'repressione e criminalizzazione non ci fermano'

Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "La repressione e la criminalizzazione non ci fermano. E' troppo forte il desiderio di aiutare le persone e la volontà di non girare la testa dall'altra parte questa volta. Nella storia, in Europa, lo abbiamo già fatto di girare la testa dall'altra parte di fronte ai campi di concentramento, ma non lo faremo più". Così Luca Casarini, capo missione di Mediterranea, a margine della conferenza stampa indetta a bordo della Rainbow Warrior di Greenpeace, ancorata al porto di Palermo.