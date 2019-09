4 settembre 2019- 16:53 Migranti: Casarini, 'Salvini pericolo sociale, usava Viminale per propaganda politica'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Savini è un pericolo sociale, ha fatto dell'odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. Usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava...". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans parlando dell'addio di Matteo Salvini al Viminale. "Speriamo che sia definitivo, nessuno ne sentirà la mancanza- dice - Ora mi aspetto un governo di discontinuità. Spero che adesso segua anche la cancellazione di quelle leggi che producono crimini. Ad esempio, i decreti sicurezza che hanno nella criminalizzazione del soccorso in mare il tratto distintivo. Sono leggi che producono crimini perché spingono le persone non solo a compiere atti disumani ma violano trattati internazionali".E parla di "quanto sta accadendo in Libia, oggi ci sono intere famiglie che stanno scappando da quel paese". Poi Casarini attacca l'ex ministro Marco Minniti e i suoi rapporti con la Libia.