7 gennaio 2019- 13:04 **Migranti: Casellati, 'Ue non può lasciare soli Stati membri'**

Reggio Emilia, 7 gen. (AdnKronos) - L'Europa "che abbiamo sognato e voluto, per essere di nuovo amata non può più lasciare soli gli Stati a fronteggiare emergenze epocali -come l'immigrazione nel Mediterraneo" . Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, parlando a Reggio Emilia in occasione della cerimonia per il 222/mi anniversario del Tricolore.