MIGRANTI: CASINI, SALVINI PIù IMBARAZZANTE DI SIGNORA LE PEN

10 maggio 2017- 20:28

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Le volgari espressioni di Salvini verso il Capo dello Stato dovrebbero indignare non solo tutti gli italiani ma soprattutto i suoi alleati che non possono continuare a far finta di non vedere. Salvini è più imbarazzante della Signora Le Pen". Lo afferma Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione Esteri del Senato.